Венгер и Платини недовольны применением в футболе видеоповторов

Тренер «Арсенала» Арсен Венгер и президент УЕФА Мишель Платини устроили дискуссию в прессе по поводу применения в футболе видеоповторов. Венгер заявил, что нововведение могло бы помочь арбитрам, и что УЕФА должен сыграть важную роль в этом процессе. На слова французского специалиста Платини ответил, что в случае применения видеоповторов матчи будут длиться по четыре часа. «Кто-то получит право на штрафной, а потом игрок его команды забьет гол рукой, и арбитр не увидит всего этого. Ок, давайте используем видеоповторы. Но тогда возможно мы увидим, что до этого защитник ударил соперника по спине, и судья должен был назначать пенальти. А штрафной и вовсе не должен был назначаться. Я говорю о футболе, а Венгер – о бизнесе. Мы должны закончить эту дискуссию, вот и все. Это наши с Венгером дела. Если мы станем использовать видеоповторы, через 10 лет у нас не останется арбитров», – сказал Платини в интервью газете Dauphine Libere, передает СПОРТ СЕГОДНЯ. Венгер в свою очередь в интервью L'Equipе отметил, что высказывания Платини были очень агрессивными. «УЕФА должен рассмотреть эту идею. Я борюсь за будущее игры и футбола. Не вижу причин для того, чтобы УЕФА так агрессивно относился к мыслям, которые расходятся с его мнением», – сказал Венгер.