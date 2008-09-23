Дзюдо. Украинцы разделили первое и второе места на Кубке мира

Дзюдоисты Виталий Дудчик и Илья Чимчиури заняли две наивысшие ступени пьедестала почета на Кубке Мира в Норвегии. Среди участников соревнований было и два представителя Украины. Днепропетровским дзюдоистам Виталию Дудчику и Илье Чимчиури удалось занять две наивысших ступени пьедестала почета в весовой категории до 81 кг. На предварительной стадии соревнований Дудчик выиграл у Йозефа Копецки из Чехии, британца Мэттью Парсеи и Антти Вирта из Финляндии, а Чимчиури взял верх над Томом Ридом из Великобритании, норвежцем Йоадом Сальгадо и Калемом Качуром из Канады. В решающем поединке 35-летний Илья Чимчиури любезно уступил победу своему более молодому оппоненту, сообщает «КП в Украине». 24-летний Виталий Дудчик во второй раз в своей карьере поднялся на подиум Кубков Мира (в 2005 году он завоевал "бронзу" на турнире в Таллинне) и впервые выполнил норматив МСМК, передает ГПУ. Всего в Кубке Мира, который проходил в норвежском городке Драммен, приняли участие 64 дзюдоиста из 15 стран.