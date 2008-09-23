«Шахтер» ищет еще одного нападающего

Несмотря на то, что до зимнего межсезонья еще далеко, донецкий "Шахтер" постоянно ищет усиление. На воскресном дерби "Динамо" (Загреб) - "Хайдук" (0:2) присутствовали скауты чемпиона Украины. Однако, кто из игроков обеих команд был целью "горняков" - не сообщается. По всей видимости, это или динамовец Марио Манджукич, претендентом на которого является испанская "Валенсия", или сплитчанин Никола Калинич, к которому уже долгое время подбивает клинья мадридский "Атлетико". Вопрос только в том, нужен ли "матрасникам" еще один нападающий. Возможно, скауты просматривали и совсем еще юного хавбека Марио Тичиновича из "Хайдука", которому всего 17 лет. Остались ли довольны представители украинского клуба - загадка. Игра не запомнилась ничем интересным кроме фолов и ошибок. Манджукич вообще разочаровал. Помимо скаутов "Шахтера" на трибунах наблюдались и представители иных европейских клубов, среди которых "Бавария", "Селтик", "Аякс", "Валенсия" и ПСВ, сообщает СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на хорватскую прессу.