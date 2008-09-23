Шустер недоволен Раулем

Главный тренер мадридского "Реала" Бернд Шустер прокомментировал игру капитана команды — Рауля, который с начала нынешнего сезона не может выйти на должный уровень. "Каждый форвард нуждается в уверенности: когда футболист забивает, у него появляется огромное желание продолжать свою голевую серию. И тем самым приносить пользу своей команде. Именно этого не хватает Раулю. Не спорю, он трудится на тренировках, проливает пот и кровь. Но этого мало для успешной игры, все это прекрасно понимают. Ему просто необходимо проявить себя в ближайших поединках, чтобы подтвердить свои лидерские качества", — приводит слова немецкого наставника Чемпионат.ру со ссылкой на интернет-издание Goal.