Хиддинк: Голландцы поддержат сборную России в Германии

Главный тренер сборной России Гус Хиддинк, участвующий в международном конгрессе ведущих футбольных тренеров сказал, что знает голландских ребят, которые поедут в Дортмунд поддержать сборную России. «Моя команда встречалась когда-то с «Боруссией» в Лиге чемпионов. Атмосфера на стадионе потрясающая. Кстати, Дортмунд, где нам вскоре играть, расположен в двух-трёх часах езды от Голландии, а для моих соотечественников это не расстояние. Поэтому уверен: многие из них обязательно приедут поддержать российскую сборную. Я даже точно знаю людей, собирающихся проделать этот путь», – приводит слова наставника «Спорт Экспресс».