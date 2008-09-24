Арена для финала Кубка Дэвиса еще не определена

Сборная Аргентины сможет провести финал Кубка Дэвиса на быстрых закрытых кортах, только если Федерация тенниса Аргентины найдет площадку с количеством зрительских мест, отвечающим правилам ITF. Стадион в Кордобе, который предложил Давид Налбандян, имеет быстрое синтетическое покрытие, но не оснащен требуемыми ITF 12 тыс. зрительских мест. «Правила не могут быть изменены, – сказал председатель комитета Кубка Дэвиса Хуан Магетс». « Если это не соответствует правилам, то тут играть не будут. Они знают, что финал должен проводиться на арене с минимум 12 тыс. зрительских мест», – заявил член комитета Кубка Дэвиса Нэил Фрэйзер. В то же время, по словам Магетса, на арене в Буэнос-Айресе легко может быть постелено синтетическое покрытие, сообщает «Газета.Ru».