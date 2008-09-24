Непомнящий: Передо мной стоит проблема выбора игроков

Главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий заявил, что в домашнем матче 1/8 финала Кубка России против нижегородской «Волги» ему предстоит решить сразу несколько задач. «Передо мной до сих пор стоит проблема выбора игроков, – заявил Непомнящий в интервью «Маяку». – Посмотрел в деле тех, кто сыграл против «Терека» и «Сатурна», но у меня остались футболисты, которых еще не видел. Вот и думаю, использовать мне их или нет в предстоящем матче. Дело в том, что они будут играть не только против «Волги», но и сами с собой. В связи с этим мне и нужно выбрать тех людей, которые с полной ответственностью отнесутся к будущей игре. С одной стороны, мы к матчу готовы, но с другой – проблемы есть. Нужно ведь еще найти мотивацию для игроков, чтобы они оказались на высшем уровне», сообщает «Газета.Ru». Напомним, нижегородская «Волга» представляет второй российский дивизион – в зоне «Урал-Поволжье» команда идет на первом месте. В нынешнем розыгрыше Кубка России волжане четыре из пяти поединков провели дома. В 1/16 финала они в серии пенальти выбили из борьбы подмосковный «Сатурн». «Томь» в гостях была сильнее «Камаза» (5:1).