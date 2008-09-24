Моуринью готовится к юбилею

Феноменальная, на первый взгляд, статистика ковалась на протяжении 6 лет, в течение которых руководимые португальцем клубы так и не проиграли ни одной встречи на родном газоне. «Порту» (38 матчей), «Челси» (60) и «Интер» (1) одержали в этих играх 83 победы, удосужившись лишь 16 раз сыграть вничью. Занятно, что последнее на сегодняшний день домашнее поражение Моуринью, датированное 23 февраля 2002 года, нанес «Бейра Мар», ныне обитающий во втором португальском дивизионе (3:2), передает Eurosport. Сам кормчий «Интера», впрочем, больше занят насущными проблемами. «Для меня первостепенное значение имеет результат, а не та тактическая схема, которая его приносит. Так, в поединке с «Торино» (3:1) мы попеременно действовали с парой форвардов и двумя вингерами – и лично я не заметил никакой разницы», - подчеркнул Жозе. Моуринью также выделил в рядах вверенного ему коллектива бразильского форварда Адриано, который оправился от мучившего его несколько недель повреждения бедра и внес существенный вклад в гостевую победу: «Адриано необыкновенно одарен физически, и если он научится должным образом готовить себя к играм, его ждет великое будущее. Тем не менее, еще рано говорить о том, что бразилец вернулся на прежний уровень. В этой связи для меня гораздо более показательно, что он усердно работает на тренировках».