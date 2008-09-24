Хьюз: В «Реале» Робиньо не любили так, как здесь

Тренер «Манчестер Сити» Марк Хьюз рассказал, что Робиньо быстро адаптировался в команде благодаря поддержке своих соотечественников Жо и Элано и добавил, что в Манчестере он получит любовь, которую заслуживал, но не испытывал в мадридском «Реале», сообщает «Спорт.com.ua». «С самого начала он стал хорошо ориентироваться в ситуации, - сказал Хьюз. - Его очень поддерживают его товарищи по сборной Бразилии Элано и Жо. Это помогло ему быстрее адаптироваться. Мы сразу увидели, что парень просто обожает футбол. В Мадриде он хотел играть как можно больше, но не получал такой возможности. Возможно, он чувствовал, что в «Реале» его не будут любить так, как здесь».