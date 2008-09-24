Швайнштайгер уедет в Италию

Хавбек «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер заинтеерсовал ведущие клубы Италии. «Ювентус», «Милан» и «Интер» рады будут видеть в своих рядах хавбека, который, тем более, может достаться им бесплатно, передает «Спорт.com.ua». Контракт Басти с мюнхенским клубом заканчивается следующим летом и уже с января по информации Il Giorno «Юве» планирует вести активные переговоры. Тем же собираются заняться миланские суперклубы. Тем более, что в последние недели Швайнштайгер отказался обсуждать новый контракт с «Баварией».