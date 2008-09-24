Два новичка «Аякса» получили одинаковые травмы

Нападающий «Аякса» Миралем Сулеймани может пропустить два месяца из-за травмы подколенного сухожилия. Сербский форвард получил повреждение в столкновении с защитником «Фейеноорда» Тимом де Клером на девятой минуте гостевого матча национального чемпионата. Обследование выявило у новичка «Аякса», купленного у «Херенвеена» за рекордные для Голландии 16,25 миллиона евро, разрыв подколенного сухожилия. Это значит, что 19-летний нападающий выбыл из строя на срок около двух месяцев. Напомним, Сулеймани отличился за «Аякс» во встрече первого круга Кубка УЕФА с «Борацом» и помог голландцам одержать победу со счетом 4:1, сообщает «Советский спорт». Зато есть менее тревожные новости по поводу здоровья другого новичка команды - правого защитника Олегера Пресаса. 28-летний футболист, перешедший летом из «Барселоны», также получил травму подколенного сухожилия, но на его возвращение в строй врачи отвели от одной до трех недель.