Кассетти попал в лазарет «Ромы»

Защитник «Ромы» Марко Кассетти повредил правое бедро на вчерашней тренировке и, скорее всего, пропустит матч Лиги чемпионов с «Бордо», который состоится на следующей неделе. Кроме него в лазарете «Ромы» по-прежнему остаются защитник Жуан, полузащитники Жулио Баптиста и Давид Писарро, а также капитан команды Франческо Тотти. Последний во вторник не смог завершить тренировку из-за болей в правом колене, которое ему оперировали в апреле, сообщает «Советский спорт». «Колено по-прежнему беспокоит Тотти, и ему приходится учиться жить с этим. Но когда становится совсем невмоготу, как вчера на утренней тренировке, не обращать внимания на боль он не может. Однако подобные осложнения вполне нормальны после такой операции, которую ему сделали», - отметил по этому поводу наставник римлян Лучано Спаллетти. В этом сезоне 31-летний футболист всего дважды выходил на замену: в матче Лиги Чемпионов с ЧФР (1:2) и в субботнем поединке серии А с «Реджиной» (3:0).