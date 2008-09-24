Клуб НХЛ подписал 18-летнего россиянина

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» заключил контракт с 18-летним российским нападающим Евгением Грачёвым, ранее выступавшим за ярославский «Локомотив». «Рейнджерс» выбрал россиянина в третьем круге драфта 2008-го года под общим 75-м номером, информирует «Советский спорт». В сезоне-2007/08 левый крайний левый нападающий провел один матч за «Локомотив» в чемпионате российской суперлиги. За вторую команду «Локомотива», выступающую в первом дивизионе, Грачев сыграл 30 матчей и набрал 37 очков (17 шайб и 20 передач).