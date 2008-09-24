Кобелев: Рад, что выиграли малой кровью

После выигрыша у ростовского СКА в 1/8 финала Кубка России Андрей Кобелев прокомментировал игру своих подопечных и сказал, что он рад победе малой кровью: «Игра получилась красивой и содержательной. Было много борьбы. Очень рад, что выполнили все задуманное, и выиграли малой кровью без больших затрат сил. Перед матчем с «Крыльями Советов» в чемпионате России мы смогли дать передышку целому ряду футболистов, в том числе Дмитрию Хохлову. Что касается Цветана Генкова, то он был заменен из-за травмы голеностопа», сообщает «Советский спорт». В четвертьфинале «Динамо» встретится с победителем пары «Шинник» - «Спартак» Москва.