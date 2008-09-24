Хэмилтон разочарован

Пилот "Макларена" Льюис Хэмилтон заявил, что разочарован решением суда, но не подавлен, сообщает «Спорт Экспресс». Напомним, что апелляционный суд Международной федерации автоспорта (FIA) отклонил заявку "Макларена" о возвращении британцу победы на "Гран-при Бельгии". "Люди, наверное, думают, что я расстроен этим решением, но этом не так. Все, чего я хочу - оставить эту историю позади и приложить все усилия выиграть титул. У гонщиков желание конкурировать в крови. Если зрителям травится твой обгон, то это прекрасно. Я разочарован решением FIA, но не подавлен", - подчеркнул Хэмилтон.