Кану хочет помочь «Портсмуту» в матче с «Челси»

Нападающий "Портсмута" Кану оправился от травмы колена и готов выйти на поле в составе основной команды. Не исключено, что это произойдет сегодня в поединке Кубка лиги с "Челси", сообщает «Спорт Экспресс». "Прошло много времени, но самое главное - я могу играть. Надеюсь, выйти в матче против "Челси". Я тренировался по два раза в день и играл за дубль. Естественно, меня расстроила травма, но без этого не обойтись. Я должен возвратиться в первую команду здоровым, отдохнувшим. Я могу дать "Портсмуту" еще очень много", - сказал форвард.