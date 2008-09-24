«Вест Хэм» обратится к адвокатам

Руководство "Вест Хэма" опубликовало заявление, в котором высказало свое мнение относительно решения суда по "делу Тевеса" в пользу "Шеффилд Юнайтед", отмечает «Спорт Экспресс». "Прежде, чем предпринять что-либо по этому делу, мы проконсультируемся с адвокатами. Эта ситуация никак не сказалась на трансферной активности клуба: то есть мы не исходили из того, что в будущем придется заплатить определенную сумму, а сейчас сэкономить. Мы были проинформированы обо всем только в пятницу. Мы не будем зацикливаться на этой ситуации, мы полностью сосредоточены на наших планах", - говорится в заявлении.