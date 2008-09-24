Канайкин: Буду отстаивать свои интересы в суде

Участник чемпионатов мира и Европы, экс-рекордсмен мира в ходьбе на 20 км, чемпион мира среди юниоров Владимир Канайкин, уличенный в применении запрещенного препарата эритропоэтин (ЭПО) и дисквалифицированный на два года, будет отстаивать свою невиновность в суде, сообщает агентство «Весь спорт». "Я не знаю, как ЭПО мог оказаться в моих пробах, - сказал Канайкин. - Мы в подготовке никогда ничего такого не применяли, поэтому с ребятами не собираемся опускать руки и намерены отстаивать свои интересы в суде. Где именно, когда, кто будет нашим адвокатом - извините, такой информацией я не владею, всеми делами занимается наш тренер Виктор Чегин. Не хочу сейчас говорить, что это была спланированная акция против русских или что-то еще. Я просто не знаю, у меня нет доказательств. Есть только факт: из-за этой истории я пропустил Олимпийские игры. Конечно, в первые дни, когда стало известно о положительной пробе, были всякие плохие мысли. Но сейчас я собрался и продолжаю тренироваться. Даже если не выйдет оспорить решение о дисквалификации в суде, эти два года надо поддерживать себя в форме".