Спаллетти: Осложнения травмы Тотти нормальны

Вчера Франческо Тотти не смог завершить тренировку из-за болей в правом колене, которое было прооперировано еще в апреле. Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти прокомментировал состояние его здоровья. "Колено по-прежнему беспокоит Тотти, и ему приходится учиться жить с этим. Но когда становится совсем невмоготу, как во вторник на тренировке, не обращать внимания на боль он не может. Однако подобные осложнения вполне нормальны после такой операции, которую ему сделали", - сказал Спаллетти. В этом сезоне 31-летний футболист всего дважды вышел на замену: в матче с ЧФР и в субботнем поединке с "Реджиной", - отмечает «Спорт Экспресс».