Платини: Венгера интересует бизнес, а не футбол

После того, как тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал решение арбитра, назначившего сомнительный пенальти в ворота лондонцев в поединке Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (1:1), французский специалист получил ответ от президента УЕФА Мишеля Платини, передает Террикон. Венгер убежден, что большинство судейских проблем были бы решены с введением возможности просмотра видеоповторов, после которых было бы принято более верное решение. Платини не совсем в мягкой форме объяснил, что такое предложение не подходит для футбола. - Венгера интересует только бизнес, а не футбол. Он принял такие правила. Я надеюсь, что Арсен Венгер больше не будет делать таких предложений, - отметил Платини. О красоте футбола и его непредсказуемости президент УЕФА предложил говорить на примере матча "Рома" - "Клуж" (1:2). - Это то, что делает эту игру красивой. А вот такие люди, как Венгер не хотят видеть, как маленькие команды обыгрывают большие. Они просто хотят делать бизнес, - заключил Мишель Платини. Венгер в свою очередь отметил, что высказывания Платини были очень агрессивными. - Для меня не понятен такой агрессивный тон. О том, чтобы клубы имели равные шансы, в том числе финансовые, должна думать и УЕФА. Я борюсь за будущее игры в футбол. Истина в том, что я как и многие другие тренеры за введение видеоповторов для того, чтобы восторжествовала спортивная справедлиовость. Не понимаю, почему УЕФА агрессивно относятся к другим мнениям, которые расходятся с их, - недоумевает Венгер.