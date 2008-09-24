Германия не претендует на Евро 2012

Немецкая футбольная Федерация (DFB) опровергла спекуляции о том, что может взять на себя организацию чемпионата Европы по футболу 2012 года, в случае, если УЕФА отберет это право у Украины или Польши, сообщает Террикон. Президент УЕФА Мишель Платини несколько раз публично критиковал хозяев следующего чемпионата Европы Украину и Польшу за медлительность в работе по подготовке к этому большому футбольному событию. Кроме того, в кулуарах звучало, что Германия могла бы взять на себя организацию или участие в организации Евро, если УЕФА решит забрать это право у кого-то из стран-хозяек. - В этой истории нет никакой нашей роли. Мы с уважением относимся к принимающим странам, на которых возложена организация еврочемпионата, и мы полностью их поддерживаем. Кроме того, УЕФА по подобным вопросам к нам никогда не обращалось, - заявил генеральный секретарь Федерации футбола Германии Вольфганг Нирсбах.