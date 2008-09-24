НХЛ. Результаты выставочных матчей

24 сентября 2008, 10:02

Выставочные матчи Айлендерс – Бостон – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) 0:1 – 28.01 Уайдман (Ханвик, Карсумс) 1:1 – 29.17 Сим (Окпосо, Камполи), ГБ 2:1 – 62.03 Т.Смит (Иггалден) Вратари: Д.Макдональд 7/8, Дэнис 11/11 – Раск 36/38. Монреаль – Баффало – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) 1:0 – 10.25 Плеканец (А.Костицын) 2:0 – 33.37 А.Костицын, ГМ 3:0 – 37.47 Плеканец (С.Костицын), ГМ 3:1 – 41.13 Рой (Стэффорд) 3:2 – 49.14 Герби (Коннолли) Вратари: Лалим – Дени. Тампа-Бэй- Рейнджерс – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) 1:0 – 11.44 Крэйг (Артюхин) 2:0 – 27.01 Стэмкос (Врбата, Мэлоун), ГБ 3:0 – 30.00 Сен-Луи (Карл, Йокинен), ГБ 3:1 – 39.36 Джирарди (Гомес, Редден), ГБ 3:2 – 57.07 Шестрем (Паренто, Корпикоски), ГБ Вратари: Смит 38/40 – Викман 11/14, Валикетт 4/4. Тампа-Бэй Евгений Артюхин – 0+1, +1, 2, 2 Рейнджерс Артем Анисимов – 0+0, 0, 1, 0 Дмитрий Калинин – 0+0, 0, 1, 0 Николай Жердев – 0+0, -1, 3, 2 Чикаго – Коламбус – 4:3 (0:0, 2:2, 2:1) 1:0 – 23.55 Пеллетье (Кит, Баркер), ГБ 2:0 – 24.16 Верстиг (Брофи, Баркер) 2:1 – 24.52 Чимера (Ворачек, Брассар) 2:2 – 30.25 Новотны (Уилсон, Роум) 2:3 – 48.36 Пикар (Толлефсен, Келли) 3:3 – 50.44 Шарп (Кэйн, И.Макаров), ГБ 4:3 – 53.42 Брауэр (Фрэзер) Вратари: Кроуфорд 25/28 – Норрена 22/24, Лакоста 6/8. Чикаго Игорь Макаров – 0+1, 0, 1, 0 Сент-Луис – Даллас – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) 1:0 – 0.50 Макдональд (Стемпняк, Б.Бойс) 1:1 – 03.09 Л.Эриксон (Д.Лундквист, Нисканен), ГБ 2:1 – 17.37 Стемпняк (Ткачак, Пьетранжело), ГБ 3:1 – 22.17 Бойс (Макдональд, Пьетранжело) 3:2 – 46.01 Эйври (Отт, Ричардс) Вратари: Легаси 7/8, Бишоп 8/9 – Стефан 14/17, Клими 4/4. Калгари – Флорида – 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) 0:1 – 21.19 Бут (Фролик) 1:1 – 33.02 Бойд (Мосс, Лундмарк) 2:1 – 39.15 Игинла (Бойд, Окойн), ГБ 2:2 – 50.14 Олеш (Э.Стюарт, Крепс) 2:3 – 56.33 Баумистер (Дворжак) Вратари: Макиллени 22/25 – Андерсон 24/26. Ванкувер – Эдмонтон – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) 0:1 – 05.41 Бродзяк (Уайдл, Ролосон), ГБ 1:1 – 12.48 Хордичак (Берроуз, Р.Джонсон) 2:1 – 22.48 Грабнер (Я.Хансен, Х.Седин), ГБ Вратари: Луонго 13/14, Сэнфорд 6/6 – Ролосон 28/30. Эдмонтон Денис Гребешков – 0+0, 0, 2, 0

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