КХЛ. Результаты матчей

24 сентября 2008, 10:03

ХК МВД – Локомотив – 2:5 (0:3, 1:0, 1:2) 0:1 – 1.03 Кудашов (Аникеенко), ГБ 0:2 – 3.54 Галимов (Аникеенко) 0:3 – 9.58 Аникеенко (Чурилов), ГМ 1:3 – 20.38 Федосеев (Кокарев), ГМ 1:4 – 43.48 Д.Семин (Руденко, Гуськов) 1:5 – 45.49 Гуськов (Руденко, Васильев) 2:5 – 54.19 Угаров (Дерлюк, Цветков), ГБ Вратари: Бирюков (9.58 Гарнетт) – Гелашвили Атлант – СКА – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) 0:1 – 5.54 Перетягин (Бабенко) 1:1 – 35.25 Мозякин (Булис, Йоханссон) 2:1 – 37.54 Пирнес (Мозякин, Лещев) 3:1 – 41.57 Власенков (Семенов, Королюк) 4:1 – 42.47 Лазарев (Бумагин, Бойков) Вратари: Эмери – Эш. Торпедо – Северсталь – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) 0:1 – 22.25 Страка (Надь, Кочетков), ГБ Вратари: Норонен – Вьюхин (59.49-60.00 ПВ). Металлург Новокузнецк – Авангард – 2:3 (0:2, 0:1, 2:0) 0:1 – 0.38 Ягр (Клепиш, Пестунов) 0:2 – 10.36 Черепанов (Попов), ГБ 0:3 – 35.47 Черепанов (Никитин, Курьянов), ГБ 1:3 – 55.41 Семин (Капуш), ГБ 2:3 – 59.29 Дударев (Михайлов) Вратари: Соколов (59.45-60.00 ПВ) – Фомичев. Амур – Химик – 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) 0:1 – 15.22 Кожевников (Петров) 1:1 – 21.06 С.Севостьянов (Нюландер) 2:1 – 33.30 Белов (Башко, Башкатов) 3:1 – 34.48 Шупаков (Турковский, Белов), ГБ 3:2 – 52.06 Гордиюк 4:2 – 56.55 С. Севостьянов (М. Севостьянов) Вратари: Мосс – Герасимов. Сибирь – Барыс – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) 0:1 – 6.41 Даллман (Клоучек) 0:2 – 27.39 Даллман (Глазачев) 1:2 – 35.43 Тюрин (Муратов), ГБ 1:3 – 39.18 Мезей (Беляев, А.Корешков) 2:3 – 40.38 Тюрин (Муратов) 2:4 – 42.52 Фадеев (Спиридонов) Вратари: Лоусон (5.49 – 6.13, Симчук) – Франскевич. Трактор – Лада – 2:6 (1:2, 1:1, 0:3) 0:1 – 0.40 Панов (Крысанов) 0:2 – 14.41 Панов (Кетов) 1:2 – 16.37 Заварухин (Галкин, Глинкин), ГБ 1:3 – 22.15 Черников (Макаров), ГБ 2:3 – 38.16 Кваша (Николишин, Дадонов) 2:4 – 50.41 Черников 2:5 – 52.52 Бодров (Михнов) 2:6 – 57.03 Кетов (Рачинский) Вратари: Мыльников (14.41 Алистратов) – Фаунтин. Салават Юлаев – Ак Барс – 4:2 (3:0, 1:0, 0:2) 1:0 – 1.01 Щадилов (Прошкин), ГБ 2:0 – 11.08 Таратухин (Кольцов), ГМ 3:0 – 17.22 Медведев (Блатяк, Нуртдинов) 4:0 – 25.50 Антипов (Микеска), ГБ 4:1 – 51.36 Буравчиков (Мортенссон), ГМ 4:2 – 53.12 Никулин (Мортенссон, Морозов), ГБ Вратари: Еременко – Дубелевич.

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