Пекин (WTA). Результаты матчей

China Open Пекин, Китай 22 – 28 сентября 2008 Открытые корта, хард Турнир второй категории Призовой фонд – 600 000 долларов Первый круг Александра Возняк (Канада) – Виржини Раззано (Франция) – 6:7, 7:5, 6:4 Тамарин Танасугарн (Таиланд) – Катарина Среботник (Словения) – 6:4, 7:5 Даниэла Гантухова (Словакия, 7) – Гисела Дулко (Аргентина) – 6:3, 6:1 Франческа Скьявоне (Италия) – На Ли (Китай) – 6:1. 7:6 Агнеш Шавай (Венгрия) – Ярослава Шведова (Казахстан) – 6:4, 6:3 Анабель Медина-Гарригес (Испания) – Каролин Возняцки (Дания, 9) – 7:6, 6:4 Анна Чакветадзе (Россия, 8) – Ивета Бенешова (Чехия) – 6:4, 7:5 Доминика Цыбулкова (Словакия) – Амели Моресмо (Франция) – 3:6, 6:4, 6:3 Алла Кудрявцева (Россия) - Шуай Пэн (Китай) – 7:5, 6:4 Аи Сугияма (Япония) – Цзы Янь (Китай) – 6:3, 6:4 Ализе Корне (Франция) – Шуай Чжан (Китай) – 6:1, 3:6, 7:6