Анри: Против Тимощука играл тысячу раз

Знаменитый француз Тьерри Анри пообщался с российским журналистом, отмечает FOOTBALL.UA. - Барселона под руководством нового главного тренера Хосепа Гвардиолы начала чемпионат Испании с двух невнятных матчей, которые принесли ей лишь очко. Испытывали ли вы после этого тревогу перед стартовым матчем Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга? - Ни в малейшей степени. Действительно, мы очень плохо сыграли в первом туре чемпионата Испании против Нумансии. Но это - издержки старта, да и всего лишь один матч из нескольких десятков, которые нам предстоит провести в Примере. Некоторым людям, переживающим за команду, свойственно драматизировать ситуацию после первой же неудачи. Но когда люди уверены в себе и знают, на что они способны, они не сомневаются, что все выправится. Так и с нами. Одно дело, когда проигрываешь в плей-офф Лиги чемпионов или другом кубковом турнире, где все зависит от результата каждого матча. И совсем другое - стайерская дистанция чемпионата. Во втором туре против Расинга мы действовали уже значительно интереснее, и не выиграли лишь потому, что не реализовали множество голевых моментов. Эта игра не принесла ожидаемого результата - но позволила нам почувствовать себя в своей тарелке. И на первый матч Лиги чемпионов мы выходили без всякой нервозности, каждый четко знал, что ему нужно делать. Матч со Спортингом мы провели очень уверенно (Наш разговор состоялся еще до поединка каталонцев с другим Спортингом, из Хихона, который Барселона обыграла в гостях со счетом 6:1). - Можно ли уже сравнивать Барсу Гвардиолы с Барсой Франка Райкарда? - Различия, конечно, есть. Но пока прошло еще слишком мало времени, чтобы делать какие-то глубокие выводы. Пока, что называется, вникаем. - Летом Барселона приглашала в свои ряды россиянина Андрея Аршавина. Знали ли вы об этом, были ли разговоры в команде на эту тему? - Я не читаю газеты, поэтому за пересудами в прессе относительно перехода Аршавина не следил. Но некоторые мои знакомые из футбольного мира говорили о возможности его прихода в Барселону - и им я верю. Знаю, что это очень хороший игрок. Впервые увидел его в матчах Зенита с Марселем и запомнил, как в Марселе сольный проход этого парня переломил все в противостоянии двух этих клубов. Затем увидел его на чемпионате Европы и убедился в его классе. Могу сказать одно: куда бы Аршавин ни перешел, он станет для своей новой команды отличным приобретением. По крайней мере, если будет показывать тот же уровень, который демонстрировал на Eвро-2008. Честно говоря, не знаю, собирался ли Аршавин после европейского первенства к нам или в какой-то другой клуб. Но когда человек на глазах у всей Европы проводит несколько матчей подряд с таким блеском, подобные слухи не могут не поползти. Играл против Тимощука тысячу раз - Как бывший игрок Арсенала, вы были довольны поражением Манчестер Юнайтед в матче за Суперкубок Европы? - Нет. Я смотрел игру - и не злорадоствовал по поводу неудачи Манчестера, а просто был рад за команду из Санкт-Петербурга. Это замечательная история, когда клуб, который никогда не играл в Лиге чемпионов, выигрывает Суперкубок Европы у такого титулованного соперника, как МЮ. И играет при этом прекрасно! Не нужно думать, что если человек много лет играл в Арсенале, то всегда мечтал о поражениях Манчестер Юнайтед. Это стереотип, придуманный болельщиками. В жизни все намного проще. Если я и желал поражений МЮ, то только в матчах с нами, с Арсеналом. Ну и если эти потерянные Красными дьяволами очки могли помочь нам выиграть очередной титул. Но никакой ненависти к МЮ у меня никогда не было. Играя в английской премьер-лиге и имея в МЮ много знакомых, я был доволен, когда они в Европе что-то выигрывали. А почему должно быть иначе? - До этого года вы что-то слышали о Зените? - У меня есть пара знакомых в Санкт-Петербурге. И они мне рассказывали, что там есть команда, от которой сходит с ума весь город. Что Зенит там - это настоящая религия. Не могу сказать, что до этого года многое о ней знал. Первый раз увидел ее в матчах против Марселя. В первом Зениту пришлось непросто, но в ответном я убедился, что он играет в очень приличный футбол. Кого я прекрасно знал - так это Тимощука. Я играл против него, наверное, тысячу раз за карьеру! За молодежные сборные, за первые, за Арсенал против Шахтера - и так далее. Высочайший уровень его игры мне давно известен. - Как расцениваете шансы Зенита выйти из группы Лиги чемпионов с Реалом и Ювентусом? - Если Зенит будет играть в Лиге чемпионов так же, как в Суперкубке против МЮ, он может победить кого угодно. Жаль, что Глеб получил травму - Наверное, самым ярким дополнением к прошлогоднему составу Барселоны стал Александр Глеб. Вы отлично знакомы с ним еще со времен Арсенала. Не по вашему ли совету сине-гранатовые его приобрели? - (Смеется) Нет-нет, что вы, я никогда не даю руководителям клубов подобных советов. Барселона давно хотела Глеба приобрести. А он, по удачному совпадению, мой бывший одноклубник и друг. Естественно, я был его приходу в Барсу очень рад, поскольку еще в Арсенале понял, насколько это талантливый и творческий игрок. От него всегда можно дождаться прекрасного паса, и я как форвард это особенно ценю. Очень жаль, что в самом начале сезона, в матче с Расингом, он получил травму и в течение какого-то времени не сможет нам помочь. Верю, что Александр будет играть в Испании на таком же или даже более высоком уровне, чем в Англии. Не сомневаюсь, что Барселона в его лице сделала очень удачное приобретение. - Глеб не скрывал своего желания уехать из Англии, где, по его словам, он никогда не чувствовал себя комфортно. А что вы можете сказать о себе? Не жалели ли об отъезде с туманного Альбиона, где добились столь многого? - Никогда не жалею о том, что уже сделал. Сейчас я в Барселоне - великом клубе, с которым хочу достичь не меньше, а желательно - больше того, что сделал в Арсенале. Удастся мне это или нет - другой разговор, но мне очень хотелось попробовать что-то новое. Это и стало главной причиной перехода из Арсенала в Барсу. В составе канониров я провел много лет, и эта команда навсегда останется в моем сердце. Но в Англии я выиграл все - и уже не чувствовал, что смогу выходить на поле с такими же эмоциями, как и прежде. - Совсем не скучаете по Лондону, Арсеналу? - Это совсем другое дело. Когда ты провел в команде какой-то серьезный отрезок времени и что-то серьезное там выиграл, всегда будешь по этому времени и месту немножко тосковать. Поэтому и по канонирам, и по Арсену Венгеру, и по своим партнерам по Арсеналу я всегда буду скучать. Но не потому, что мне плохо там, куда я ушел, а потому что человеку всегда свойственно вспоминать о своих победах и ярких днях. Но опять же подчеркну, что не жалею о решении сменить клуб. - В Арсенале вы были капитаном, играли по 90 минут в каждом поединке. В Барсе же частенько выходите на замены и не проводите полный матч. Вас это не угнетает? - Отношусь к этому нормально. Меняя клуб, футболист должен быть к этому готов. В любом случае, никакого недоверия со стороны тренеров я не ощущал, а это намного важнее. Ротация состава в современном футболе для команд такого уровня, как Барселона - обычное явление. - После неудачного выступления сборной Франции на Eвро и поражения в стартовом матче отборочного турнира ЧМ-2010 от австрийцев журналисты и болельщики заговорили о якобы плохих отношениях игроков с главным тренером Раймоном Доменеком. Это соответствует действительности? - Нет, это неправда. Понимаете, людям свойственно выдумывать самые невероятные вещи в зависимости от результата последнего матча или последнего турнира. Мы проиграли Австрии - и у нас уже конфликты с Доменеком, игроки хотят его отставки. Но спустя четыре дня побеждаем Сербию - и никаких разговоров уже нет, в команде все нормально. Мы должны всегда быть к этому готовы - и дело тут не в том, что журналисты или болельщики специально хотят вывести нас из равновесия, а в том, что от сильных команд ждут и требуют всегда по максимуму. А значит, болезненно реагируют на любой отрицательный результат и воображают себе бог знает что. - Можете ли представить, что в один прекрасный день приедете играть в российский клуб? - (Смеется) Не знаю. Жизнь покажет. Пока я в Барселоне и надеюсь здесь добиться еще многого. Но никогда нельзя предсказать, что с тобой произойдет дальше. Не исключаю ничего. А пока отвечу так: если жеребьевка Лиги чемпионов в какой-то момент отправит нас в Россию, всегда буду рад приехать в эту страну.