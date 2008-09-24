Тренер сборной Германии получил травму

Гоняя на днях с друзьями во Фрайбурге на искусственном покрытии мяч, наставник немцев Йоахим Лев повредил связки и мениск правого колена. "Пока нормально ходить не могу, - рассказал он. - Возможно, начну лучше передвигаться после того, как спадет припухлость колена. Но, уверен, эта травма ни в коем случае не отразится на подготовке бундестим к предстоящим отборочным матчам мирового чемпионата с Россией и Уэльсом", информирует FOOTBALL.UA. Однако пока из-за повреждения ноги Лев был вынужден отказаться от участия в конгрессе УЕФА в Вене. Германию на этом мероприятии представляют помощник бундестренера Ханси Флик и менеджер сборной Оливер Бирхофф, информирует Спорт-Экспресс.