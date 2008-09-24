Пранделли: Хочу сделать «Фиорентину» стабильной

Тренер Фиорентины Чезаре Пранделли рассуждает о предстоящем поединке с Лацио. "Моя цель - сделать команду стабильной в плане игры и результатов", - говорит алленаторе Фиалок. "Против Лацио на поле выйдут несколько игроков, не принимавшие участие в матче с Болоньей. Я хочу, чтобы команда всегда была свежей и готовой добиться успеха. Джилардино, безусловно, находится в прекрасной форме, но он не может отыграть 70 матчей за сезон", передает FOOTBALL.UA. Экс-форвард Милана, забивший уже 5 голов, видимо, уступит место на поле Джампаоло Паццини или Даниэлю Пабло Освальдо. "Игра с Лацио будет очень сложной. Пусть римляне и проиграли на Сан Сиро, но они всегда борются до последнего, организованы, опасны и имеют в составе прекрасных игроков. Я хорошо знаком с Кристиано Брокки, и мне очень нравится Мауро Сарате - стоит похвалить скаутов Лацио за то, что нашли такого игрока".