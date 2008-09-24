Лечче собирается удивить «Интер»

Тренер Салентини Марио Беретта заявил, что его команда сможет доставить проблемы нерадзурри. В прошлом сезоне, когда Беретта возглавлял Сиену, тосканцы в предпоследнем туре сыграли с Интером вничью 2:2, не дав миланцам досрочно взять скудетто, сообщает FOOTBALL.UA. "Этот матч был хорош, но он уже в прошлом", - говорит Беретта. "Лучше сфокусироваться на завтрашнем поединке. Мы знаем, насколько силен Интер, и должны подготовиться к игре просто идеально как с точки зрения тактики, так и физической формы. Безусловно, у Интера есть слабые места".