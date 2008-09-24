Морфео покинул «Брешию»

Доменико Морфео расторг контракт с Рондинелле, так и не сыграв за команду ни одного матча. Напомним, что летом экс-игрок Фиорентины и Интера покинул Парму, в которой выступал пять лет, и присоединился к Брешии. "Морфео больше не хочет играть, и поэтому мы решили прекратить наши отношения", - говорит Президент Ласточек Джино Корьони. "Я расстроен, но ничего не поделаешь. Он поступил честно, дав понять, что не сможет помочь команде. Сейчас его куда больше интересуют его ресторан и бизнес, чем футбол", отмечает FOOTBALL.UA. 32-летний полузащитник когда-то считался будущей звездой итальянского футбола, но травмы и проблемный характер так и не дали ему раскрыться в полной мере. Показательным является то, что Доменико успел сменить за свою карьеру 9 команд. "Ни в одной из команд Серии В нет игрока такого уровня", - продолжает Корьони. "И, несомненно, если бы он был готов играть за нас, это очень бы помогло Брешии. Но я уважаю решение Миммо. Очевидно, он понял, что ему уже не хватает мотивации, чтобы оставаться в футболе".