Моуриньо решил игнорировать прессу

Тренер Интера Жозе Моуриньо больше не будет посещать пресс-конференции, «Газета.Ru». Моуринью решил переложить эти обязанности на своего помощника Беппе Бареси. Причиной такого неоднозначного решения, по словам тренера, является то, что ему трудно общаться с требовательными итальянскими журналистами. Кроме того, Моуриньо считает, что встреч с прессой слишком много и ему это не нравится. Как отмечает Corriere Dello Sport, решение Моуриньо, скорее всего, не окончательное, и он не собирается постоянно пропускать пресс-конференции. Жозе Моуриньо возглавил миланский Интер летом 2008 года, сменив на этом посту Роберто Манчини. За столь короткий срок Моуриньо уже успел оказаться в эпицентре нескольких скандалов.