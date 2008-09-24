Лев травмирован

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев получил травму колена незадолго до матча отборочного турнира чемпионата мира 2010 года с Россией. Лев травмировал колено на прошлой неделе, играя с друзьями в футбол, информирует «Газета.Ru». По словам немецкого тренера, этот инцидент не повлияет на подготовку сборной Германии. Лев рассказал, что его колено сильно опухло и в настоящее время он не может нормально ходить. Матч отборочного турнира ЧМ-2010 Германия - Россия состоится 11 октября в Дортмунде. 15 октября немецкая команда встретится со сборной Уэльса в Менхенглабахе. Напомним, что в двух первых матчах отборочного турнира сборная Германии набрала четыре очка, победив Лихтенштейн (6:0) и сыграв вничью с финнами (3:3).