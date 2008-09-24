Радимов: С «Реалом» будет легче играть

Полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов, игравший в Испании, поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится 30 сентября в Санкт-Петербурге. «Первая встреча с «Реалом» состоится на «Петровском», а не на «Сантьяго Бернабеу», но в Лиге чемпионов преимущество своего поля практически сошло на нет, – отметил Радимов. – Командам, которые выступают в этом турнире, по большому счету все равно, на каком стадионе играть. Кто окажется в день матча сильнее по своим чисто футбольным качествам, тот и победит. «Зениту», с одной стороны, будет легче, чем с «Ювентусом», поскольку не придется взламывать солидные защитные редуты, с другой стороны, необходимо уделить повышенное внимание собственной обороне», – приводит слова футболиста «Газета.Ru».