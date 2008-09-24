Оглашен состав сборной Украины на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Украины по мини-футболу определился со списком игроков, которые поедут в составе национальной команды на чемпионат мира в Бразилию. Главный тренер сборной Геннадий Лисенчук включил в заявку одного легионера из России - игрока МФК "Мытищи" Дмитрия Иванова, сообщают Подробности. Вратари: 1.Лысенко Владислав - "Планета-Мост" (Киев) 2.Иваняк Евгений - "Тайм" (Львов) Игроки: 3.Романов Михаил – "Контингент" (Житомир) 4.Вахула Роман - "ТВД" (Львов) 5.Иванов Дмитрий - "Мытищи" (Россия) 6.Рогачев Евгений - "ТВД" (Львов) 7.Макаев Ильдар - "Тайм" (Львов) 8.Чепорнюк Сергей - "Тайм" (Львов) 9.Хурсов Александр - "Енакиевец" (Енакиево) 10.Замятин Валерий - "Енакиевец" (Енакиево) 11.Легчанов Валерий - "Энергия" (Львов) 12.Сильченко Дмитрий - "ТВД" (Львов) 13.Пилипив Федор - "Ураган" (Ивано-Франковск) 14.Журба Сергей - "ЛТК" (Луганск).