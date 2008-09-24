Селихова дисквалифицирована за допинг на два года

Чемпионка России-2008 по триатлону, вице-чемпионка Европы-2007 в эстафете среди спортсменок до 23 лет Ольга Селихова решением бюро президиума Федерации триатлона России дисквалифицирована на два года за употребление фуросемида. Об этом сообщил вице-президент Федерации триатлона России (ФТР) Олег Дмитрусенко. «Случай с очень талантливой молодой триатлонисткой Ольгой Селеховой иначе, как глупым и не назовешь. По-моему мнению, ни о каком преднамеренном употреблении допинга здесь не может быть и речи - лишь только о недостатке антидопингового образования. Спортсменка использовала препарат, особо не скрываясь, прямо перед стартом! И это - фуросемид, о котором все давно известно. По словам Селеховой, она просто не знала, что этот препарат входит в список запрещенных... Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности. Решением бюро президиума ФТР спортсменка на два года отстранена от участия в соревнованиях, начиная с 23 июля. Все ее результаты с этого дня аннулируются. А нам остается только поднимать антидопинговую... даже не пропаганду, а просто грамотность среди российских триатлонистов. Я пришел в ФТР совсем недавно - только в середине лета и, думаю, это станет одной из моих главных задач», – приводит слова Дмитрусенко «Весь спорт».