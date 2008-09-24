«Сатурн» пополняет свои ряды подростками

На просмотре в «Сатурне» находится воспитанник УОР «Мастер-Сатурн» Александр Маняков, который уже принял участие в тренировке команды, которая проходила в среду. 15-летний полузащитник, входящий в сборную России своего возраста, будет тренироваться на клубной базе подмосковного клуба в Кратове под присмотром тренерского штаба главной команды. Планировалось, что из «Мастер-Сатурна» будет вызван и 16-летний хавбек Дмитрий Никитинский, но он в данный момент находится в расположении юношеской сборной, сообщает «Спорт Экспресс».