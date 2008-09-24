Масса: Теперь не боимся дождевых гонок

Пилот «Формулы-1» команды «Феррари» Фелипе Масса перед началом Гран-при Сингапура уверен, что его команде будет сопутствовать успех. «Тесты в Муджелло нам очень помогли, сейчас машина гораздо лучше проходит трассу, это должно положительно сказаться на финальных заездах Гран-при сезона, так как некоторые гонки могут вновь оказаться дождевыми. Конечно, мне больше нравится ехать на сухом асфальте, но теперь есть уверенность, что и на мокрой трассе мы будем чувствовать себя уверенно», — приводит слова Массы «Газета.Ru».