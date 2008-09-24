Венгер: Лучшей молодежи у меня еще не было

На матч Кубка лиги с «Шеффилд Юнайтед» тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выставил свой самый молодой состав, где самым опытным игроком был 23-летний Лукаш Фабиански. Молодежь француза не подвела и выиграла со счетом 6:0. Хет-трик сделал 19-летний мексиканец Карлос Вела, дублем отметился 20-летний Никлас Бендтнер и один мяч забил 16-летний Джек Уилшер, отмечает «Спорт.com.ua». «Это лучшая группа молодых игроков, которая у меня была за все время работы в клубе, - цитирует довольного Венгера Goal.com. – Хоти они и молоды, они играют не как дети. Мне не страшно будет выпустить любого из них в матче Премьер-лиги, потому что у всех есть талант для того, чтобы играть на высшем уровне. Даже я был удивлен тем, как хорошо они сегодня сыграли. Я знал, на что они способны, но не был уверен, справятся ли они с волнением в настоящем матче».