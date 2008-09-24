«Манчестер Сити» интересуется Агуэро

«Манчестер Сити» присоединился к группе европейских клубов, которые интересуются звездой мадридского «Атлетико» Серхио Агуэро. 20-летний аргентинец отлично начал сезон, чем подстегнул интерес таких клубов, как «Интер», который, по слухам, даже готов прибегнуть к помощи Марадоны, чтобы заполучить нападающего, сообщает «Спорт.com.ua». Испанская «Марка» сообщает, что представители «Манчестер Сити» отправятся на матч «Атлетико» с «Хетафе», чтобы увидеть Агуэро в деле. По нынешнему контракту, аргентинца можно выкупить за 60 миллионов евро, что не должно составить проблем для новых арабских владельцев «Сити».