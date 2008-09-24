Российские «ходоки» оспорят дисквалификацию в суде

Пять российских ходоков, получивших двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенного препарата эритропоэтина, оспорят свое наказание в суде. Об этом рассказал один из дисквалифицированных легкоатлетов Владимир Канайкин, заявивший, что он никогда не применял эритропоэтин, сообщает «Весь спорт». Кроме Канайкина двухлетнюю дисквалификацию получили Сергей Морозов, Алексей Воеводин, Игорь Ерохин и Виктор Бураев. Канайкин не сообщил, в каком суде спортсмены будут отстаивать свои интересы и кто будет их адвокатом. По словам легкоатлета, "всеми делами" занимается тренер ходоков Виктор Чегин. Канайкин подчеркнул, что он и его партнеры никогда не использовали в подготовке эритропоэтин, и добавил, что не знает, каким образом этот препарат мог оказаться в его пробах. Легкоатлет отметил, что даже если ему не удастся добиться отмены дисквалификации, он будет поддерживать спортивную форму, чтобы выступить на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Канайкин, Воеводин и Бураев попались на употреблении эритропоэтина 20 апреля 2008 года во время внесоревновательного допинг-контроля. Ерохин и Морозов не прошли допинг-контроль 29 июля.