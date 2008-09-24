Баскетбол. России добавят место в Евролиге

Во вторник, 23 сентября, на заседании Ассамблеи Cоюза европейских баскетбольных лиг (ULEB) было рассмотрено предложение об изменении формата Евролиги. Ожидается, что оно будет утверждено на следующей Ассамблее, которая пройдет 21 октября в Барселоне. В соответствии с проектом, число команд - участниц главного баскетбольного еврокубка будет увеличено с 24 до 32, а квота России - с одного клуба до трех, два из которых напрямую попадут в основной турнир. Об этом сообщает «Спорт Экспресс». Начиная с сезона-2009/10 предполагается формировать состав участников Евролиги по спортивному принципу, допуская к турниру лидеров национальных чемпионатов. В настоящее время в Евролиге действует система долгосрочных лицензий, которые выдаются конкретным клубам. Единственной российской командой, обладающей такой лицензией, является действующий чемпион Евролиги московский ЦСКА. В том случае, если проект будет утвержден, сразу две российских команды получат путевки в основной турнир. Еще один клуб сможет завоевать место в еврокубке, пройдя квалификацию. По словам президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Сергея Чернова, вероятность того, что реформа будет принята, очень велика. При этом, по словам Чернова, даже если проект не утвердят, Россия все равно получит две путевки в Евролигу.