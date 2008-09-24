Фергюсон рассказал о травме Поссебона

Молодой бразильский полузащитник Красных дьяволов во вчерашнем матче Кубка Лиги против Миддлсбро (3:1) получил серьезнейшее повреждение, передает FOOTBALL.UA. Известный своей жесткой манерой игры Эммануэль Погатетц снес Родриго Поссебона на 65-й минуте матча. После этого эпизода оба покинули поле: австриец увидел перед собой красную карточку, а бразилец отправился в госпиталь с подозрением на перелом ноги. "Мальчика отправили в больницу, он выглядел очень плохо, - сказал после игры Фергюсон. - В дебютном матче получит такую серьезную травму, тем более, учитывая его юный возраст... Может ли быть что-нибудь хуже?" "Что меня больше всего удивило, так это реакция некоторых игроков на скамейке Миддлсбро, мол-де, нарушения там не было! Правда, Гарет Саутгейт принес свои извинения, он тоже сожалеет о том ужасном инциденте. Честно, мне даже не хочется смотреть повтор", - резюмировал сэр Алекс. Впрочем, наставник Боро успел оправдать запасных игроков: "Некоторые могли не увидеть, что там был фол, ведь Погатетц также выбил мяч".