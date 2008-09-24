«Тоттенхэм» купит Аршавина в пару к Павлюченко

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» намерен приобрести нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Андрея Аршавина в январе, сообщает «Газета.Ru».. Лондонцы проявляли интерес к футболисту «Зенита» минувшим летом, но тогда сделка не состоялась. По словам президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви сумма будущего трансфера составит £15 млн, а переход Аршавина состоится в январский период дозаявок. «Тоттенхэм» уже приобрел одного российского игрока у московского «Спартака» – нападающего Романа Павлюченко.