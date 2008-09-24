Абрахамян выиграл суд в Лозанне у борцовской федерации

Армянский борец греко-римского стиля Ара Абрахамян, выступающий за сборную Швеции частично выиграл дело против Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), однако пока не получит назад свою бронзовую медаль, которую демонстративно оставил на ковре на Олимпийских играх в Пекине. «23 сентября Апелляционное бюро CAS в составе Давида Ривкина (США, председатель), Томаса Ли (Малайзия) и Майкла Белоффа (Великобритания) заслушало дело Ары Абрахамяна против FILA, – сообщили в пресс-службе. – Ара Абрахамян настаивал, чтобы FILA вернула ему олимпийскую медаль и ограничилась предупреждением. В соответствие с решением жюри, FILA обязана создать апелляционное жюри (или его аналог), чтобы спортсмены и официальные лица имели возможность оспаривать решения федерации. Эту процедуру предусматривает Олимпийская хартия и внутренние правила самой FIIA, и в частности, в случае с Арой Абрахамяном, соответствующий апелляционный механизм. Спортсмен также имеет право начать дисциплинарный процесс. Таким образом, частично апелляция спортсмена удовлетворена. Все другие требования отклонены», – приводит слова представителя пресс-службы CAS «Весь спорт».