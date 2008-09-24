Бышовец: Шансы «Спартака» расцениваю высоко

Бывший наставник сборной России и московского «Локомотива» Анатолий Бышовец рассказал, чего он ждет от матча московского «Спартака» и ярославского «Шинника» в 1/8 Кубка России. «Я расцениваю шансы «Спартака» достаточно высоко в игре против «Шинника». Тем более, что динамика и качество игры улучшается. Я думаю, что концовка матча с «Рубином» уже была близка к тому, чтобы «Спартак» сумел спасти игру и сыграть вничью. У «Шинника» этот матч, наверное, будет не самым главным. Только игры чемпионата представляют самый большой интерес, и я склонен думать, что какая-то ротация в составе произойдет и «Шинник сосредоточит все свое внимание на играх чемпионата», – приводит слова специалиста «Маяк», сообщает «Газета.Ru».