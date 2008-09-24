«Челси» лишился директора из-за женской ссоры

Причиной увольнения директора "Челси" по деловым операциям Пола Смита оказалась ссора его подруги Аши Лахани и подруги исполнительного директора клуба Питера Кеньона Луизы Куинн. Инцидент с участием двух женщин произошел в апреле 2007 года, а Смит был отправлен в отставку через четыре месяца, пишет «Лента.ru» со ссылкой на английское издание Daily Mail. По сведениям газеты, Лахани и Куинн поссорились после матча "Челси" с "Блэкберном" в рамках полуфинала Кубка Англии. По окончании сезона-2006/07 Кеньон объявил о реструктуризации административного штаба клуба, но единственным кадровым изменением стала отставка Смита. Бывший директор по деловым операциям считает свое увольнение необоснованным и требует от "Челси" компенсации в размере одного миллиона фунтов стерлингов. Официально версия о том, что Смит покинул клуб из-за женской ссоры, не подтверждена ни одной из сторон. В настоящее время Пол Смит рассматривает предложение стать исполнительным директором заявочного комитета, который будет бороться за право провести чемпионат мира по футболу 2018 года в Англии.