У Де Ла Хойи новый тренер перед боем с лучшим боксером мира

Новым тренером американского боксера Оскара Де Ла Хойи стал Начо Бегиристайн. Под руководством этого специалиста Де Ла Хойя будет готовиться к бою с филиппинцем Мэнни Пакиао, который считается лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. Поединок состоится 6 декабря в Лас-Вегасе. С 2000 года тренером Де Ла Хойи был Флойд Мейуэзер-старший, готовивший американца ко всем боям, кроме поединка со своим сыном Флойдом Мейуэзером-младшим (май 2007 года). Перед этой встречей Де Ла Хойя тренировался под руководством Фредди Роача, который является также тренером Пакиао. Мейуэзер-старший не смог готовить американского боксера к бою с Пакиао, так как он возглавил тренерский штаб британца Рикки Хаттона, которому 22 ноября предстоит встретиться с Полом Малиньяджи. В итоге новым тренером Де Ла Хойи стал Бегиристайн. Этот наставник заявил, что у него уже есть план поединка с Пакиао, который позволит Де Ла Хойе одержать победу. Сам американец также выразил уверенность, что под руководством Бегристайна он сможет добиться успеха. Предполагалось, что бой с Пакиао, который пройдет в рамках весовой категории до 66,7 килограмма, станет для Де Ла Хойей последним в карьере. Однако в последнее время появилась информация, что американец выйдет на ринг и в 2009 году. Начо Бегиристайн является членом Зала славы бокса. В настоящее время он работает с такими известными боксерами, как браться Рафаэль и Хуан Мануэль Маркес. В прошлом Бегиристайн тренировал чемпионов мира Рикардо Лопеса, Джилберто Романа, Даниэля Сарагосу и Умберто Гонсалеса.