В среду, 24 сентября, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала DATAGROUP Кубок Украины. Динамо (Киев) - Заря (Луганск) Динамо в матче с луганчанами получило преимущество своего поля, поскольку при посеве имела нечетный номер. Арсенал (Киев) - Таврия (Симферополь) Закарпатье (Ужгород) - Шахтер (Донецк) Чемпион и обладатель Кубка страны Шахтер, согласно регламента, проведет свой матч на выезде, поскольку Закарпатье, как команда из первой лиги, имеет преимущество своего поля. ФК Харьков - Металлург (Донецк) Оболонь (Киев) - Ворскла (Полтава) Сталь (Алчевск) - ФК Львов ПФК Александрия - Днепр (Днепропетровск) Феникс-Ильичевец (Калинино) - Металлист (Харьков) Матчи 1/8 Кубка Украины будут сыграны 28-29 октября, передает «Корреспондент».