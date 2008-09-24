Полузащитник «Манчестер Юнайтед» серьезно травмирован

19-летний полузащитник Манчестер Юнайтед Родриго Поссебон получил тяжелую травму в матче за Кубок английской лиги против Мидлсборо. В Поссебона очень грубо въехал прямыми ногами капитан Мидлсборо Эммануэль Погатец, за что получил красную карточку. Раны на правой ноге бразильца говорили о внешнем повреждении, но все оказалось намного серьезней, когда совершенно деморализованного и лежащего в слезах Поссебона пришлось подключать к аппарату искусственного дыхания, прежде чем футболиста унесли с поля на носилках. Главный тренер Манчестера сэр Алекс Фергюсон назвал подкат капитана Мидлсборо ужасным и заявил, что Погатец должен был покинуть поле, не дожидаясь, пока ему покажут красную карточку. Наставник Мидлсборо Гарет Саутгейт признал, что наказание Погатеца было справедливым. Матч завершился победой Манчестер Юнайтед со счетом 3:1, и чемпионы Англии вышли в 1/8 финала Кубка лиги. В составе МЮ отличились Криштиано Роналдо, Райан Гиггз и Нани, передает «Корреспондент».