Демьяненко: Я вообще не употребляю спиртных напитков

Президент ПФЛ Азербайджана Рамин Мусаев поспешил отказаться от обвинений в злоупотреблении алкоголем украинского тренера Анатолия Демьяненко. "Я не говорил таких слов, это все придумали журналисты, - признался Мусаев. - Как раз от них я слышал эти рассказы. Я был в гостях у Анатолия Васильевича на дне рождения его жены - он даже пива не пил. И когда ко мне приходил в гости, тоже никогда не выпивал". "Я его очень уважаю, и мне неприятно, что нас пытаются рассорить. У нас остаются тренеры из Украины - Покора, Ходукин... И они очень уважаемые люди в нашей лиге. А Демьяненко и его семье передаю привет", - заявил Мусаев. "Я вообще не употребляю спиртных напитков, и эти слухи не соответствуют действительности, - прокомментировал ситуацию сам Демьяненко. - И никто меня из Нефтчи не увольнял - я, увидев, что у клуба нет перспектив, сам написал заявление об уходе". Президент ПФЛ Азербайджана Рамин Мусаев поспешил отказаться от обвинений в злоупотреблении алкоголем украинского тренера Анатолия Демьяненко. "Я не говорил таких слов, это все придумали журналисты, - признался Мусаев. - Как раз от них я слышал эти рассказы. Я был в гостях у Анатолия Васильевича на дне рождения его жены - он даже пива не пил. И когда ко мне приходил в гости, тоже никогда не выпивал". "Я его очень уважаю, и мне неприятно, что нас пытаются рассорить. У нас остаются тренеры из Украины - Покора, Ходукин... И они очень уважаемые люди в нашей лиге. А Демьяненко и его семье передаю привет", - заявил Мусаев. "Я вообще не употребляю спиртных напитков, и эти слухи не соответствуют действительности, - прокомментировал ситуацию сам Демьяненко. - И никто меня из Нефтчи не увольнял - я, увидев, что у клуба нет перспектив, сам написал заявление об уходе", сообщает «Корреспондент».