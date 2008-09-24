Армстронг продолжит карьеру в казахстанской «Астане»

Семикратный победитель веломногодневки "Тур де Франс" Лэнс Армстронг, объявивший о возвращении в спорт, продолжит карьеру в команде "Астана" из Казахстана. По словам президента Федерации велоспорта Казахстана Николая Проскурина, Армстронг официально подтвердит эту информацию уже 24 сентября, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. Проскурин отметил, что американский велогонщик станет "новым спортивным брендом" Казахстана, и назвал Армстронга великим спортсменом и храбрым человеком. Проскурин подчеркнул, что договоренность о подписании контракта с Армстронгом уже достигнута. В настоящее время лидером "Астаны" является испанец Альберто Контадор, который в 2007 году выиграл "Тур де Франс", а в 2008 году стал победителем престижных многодневок "Джиро д'Италия" и "Вуэльта". По словам Проскурина, с приходом Армстронга в "Астане" будет два лидера. Президент Федерации велоспорта Казахстана признал, что новость о подписании контракта с американцем привела к возникновению напряженной обстановки в команде. "Надеюсь, мы сможет удержать ситуацию под контролем", - сказал Проскурин. Ранее 24 сентября было объявлено, что первой гонкой Армстронга в 2009 году станет Tour Down Under, которая пройдет в Австралии с 20 по 25 января. После этого американец планирует принять участие еще в нескольких соревнованиях, в том числе и в "Тур де Франс" - 2009.